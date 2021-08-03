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Ursula Corbero'dan Türkiye paylaşımı!

03 Ağustos 2021 Salı - 11:09 | Son Güncelleme : 03 08 2021 - 11:09

'La Casa De Papel' dizisinin yıldız isimlerinden Ursula Corbero da Türkiye'deki yangınlara kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesabından Türkiye için paylaşımda bulundu.


Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınları sürüyor. Başta, Manavgat, Marmaris, Bodrum ve Mersin gibi kentlerde çıkan yangınlarla mücadele devam ediyor. Felaket dünya çapında tanınan ünlü isimleri de yasa boğdu.
 
Şarkıcı Dua Lipa, model Bella Hadid, oyuncu Michele Morrone ve Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın ardından 'La Casa de Papel' dizisinde 'Tokyo' karakterini canlandıran Ursula Corbero da Türkiye'deki yangınlara sessiz kalmadı.
 
Dünyaca ünlü oyuncu, Instagram hesabından Türkiye için paylaşım yaptı.
 
Ursula Corberodan Türkiye paylaşımı

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