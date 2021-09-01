Ürolojide Thulium fiber lazer teknolojisi

Thulium fiber lazerin yaygın olarak kullanılan diğer lazerlere göre çeşitli avantajlara sahip olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Volkan Tuğcu, ürolojide kullanılan thulium fiber lazer teknolojisi hakkında merak edilenleri aktardı.

Ürolojide lazer teknolojisi günümüzde rutin olarak taş litotripside kullanılırken, son yıllarda prostat enükleasyonu için de popüler olarak kullanılmaktadır. Lazer tipleri arasında yeni çıkan Thulium fiber lazer; böbrek, üreter, mesane taşları ve iyi huylu prostat büyümesi (BPH) tedavisinde kullanılan en güncel ve en modern lazer teknolojisidir.

Thulium fiber prostatektomi

Endoskopik olarak (kapalı yolla) idrar yolunu kapatan büyümüş prostat iç dokusu (adenom), thulium fiber lazer yardımıyla prostat dış kabuğundan (kapsül) ayrılır. Bu işleme enküleasyon adı verilir. Enükle edilen prostat dokuları morselatör denilen bir cihaz yardımıyla küçük parçalara ayrılarak patolojiye gönderilir.

Thulium fiber litotripsi

Endoskopik olarak dış idrar yolundan girilerek idrar yollarının herhangi bir bölümünde yerleşmiş olan üretra, mesane, üreter ve böbrek taşlarının thulium fiber lazer yardımıyla toz haline ve küçük parçalar haline getirilerek vücuttan dışarı alınmasıdır.

Mekanizması

Thulium fiber lazer, yaygın olarak kullanılan diğer lazerlere göre çeşitli avantajlara sahip yeni bir teknolojidir. Thulium fiber lazer hem boyut hem de lazer dalga boyu olarak daha küçüktür. Thulium lifleri çok ince silika liflerinden (10–20 μm çekirdek çapı ve 50–200 μm proksimal fiber çapı) oluşur. Thlium fiber lazerin dalga boyu 1940 nm'dir. Bu potansiyel olarak azaltılmış penetrasyon derinliği ve dokuda lazer enerjisi adsorpsiyonunda bir artış ile ilişkilidir.

Kimlere uygulanır?

Üriner sistemde yerleşmiş, boyutuna bakılmaksızın tüm taşların ve herhangi bir boyuttaki iyi huylu prostat büyümesinin cerrahisinde etkin ve güvenilir bir şekilde kullanılmaktadır. Tüm yaş gruplarında güvenle uygulanabilir.

Avantajları nelerdir?

Thulium fiber lazer diğer lazer tiplerine göre yüksek kesici güce sahiptir. Bu özeliğinden dolayı prostat adenom dokusu hızlı bir şekilde, kanama kontrolü tam olarak sağlanarak kapsülden ayrılır. Böylelikle operasyon süresi daha kısa ve kanama oldukça az görülür. Ayrıca thulium fiber lazerin derin dokulara geçmesi daha düşük olduğu için doku hasarı daha azdır. Operasyon sonrası görülebilecek idrar kaçırma ve cinsel bozukluklar gibi sorunlar yok denilecek kadar azdır, görülmez. Prostatın thulium fiber lazer enükleasyonunun, prostat hacminde %90'a varan bir azalmaya yol açtığı çalışmalarda gösterilmiştir.

Thulium fiber lazer üriner sistem taş cerrahisinde daha yüksek enerji ve verimlilikte taşların toz haline gelmesini sağlar. Ayrıca azalmış taş retropulsiyonu gösterilmiştir. Herhangi bir termal (ısı) hasar gösterilmemiştir. Çevre dokulara daha az zarar vererek güvenle taş kırılmasına izin vermektedir. Fiberin minyatürleştirilmesi, bu lazerin ana avantajlarından biridir. Böbrek içerisindeki odacıklara yerleşmiş taşlara ulaşım kolaylaşır. Tüm bu özellikleri ile operasyon süresini kısaltmakta ve operasyon sonrası yüksek taşsızlık oranları sağlamaktadır. Böylelikle hastalar ikinci bir operasyona ihtiyaç duyamadan tüm taşlarından tek bir operasyonla kurtulurlar.