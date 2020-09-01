Ürolojide robotik cerrahi tedavisinin faydaları nelerdir?

Robotik cerrahi 2000’li yıllardan itibaren ürolojinin kullanımına girmiştir. Özellikle prostat kanseri tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır ve birçok avantajı da beraberinde getirmektedir. Robotik cerrahinin hem hastaya hem de cerraha faydaları vardır. Hasta için faydaları; daha az ağrı, daha az hastanede kalış süresi, daha az yara izi, hızlı işe dönüş, kozmetik açıdan daha iyi bir görünüm ve daha az komplikasyondur. Özellikle idrar kaçırma ve sertleşme sorunu gibi sorunlar ve ameliyat sırasındaki kanamalar çok daha az görülmektedir. Biz cerrahlar için faydası ise; el titremesinin olmaması, daha net ve üç boyutlu görüntü sağlanması ve ayakta durmaya bağlı gelişen sorunların daha az olması olarak ifade edilebilir.