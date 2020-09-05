Laparoskopi karın içi boşluğun bir gaz ile şişirilerek bir kamera sayesinde bu boşluğa girilerek ameliyatların yapıldığı bir tekniktir. Uzun zamandır ürolojide kullanılmaktadır. Bu yöntem ile birçok ameliyat yapılmaktadır. Özellikle böbrek ameliyatları sık olarak yaptığımız cerrahi müdahalelerdir. Laparoskopi kapalı bir ameliyat tekniğidir. Hasta hızlı iyileşir, daha az ağrı, daha az kesi ve yara izi ve hızlı işe dönüş ve daha iyi kozmetik görünüm meydana gelir. Laparoskopi ile çok büyük kesiler yapılmadan ameliyat yapılabilir. Ameliyat sırasında daha az kanama olur ve daha düşük komplikasyon oranları söz konusudur.
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- Ürolojide laparoskopik cerrahi tedavisinin faydaları nelerdir?
Ürolojide laparoskopik cerrahi tedavisinin faydaları nelerdir?
05 Eylül 2020 Cumartesi - 17:04 | Son Güncelleme : 05 09 2020 - 17:08
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Ürolojide laparoskopik cerrahi tedavisinin faydaları nelerdir?
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