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Ürküten açıklama: 130 ülkede hiç koronavirüs aşısı yapılmadı

AA |  05 Şubat 2021 Cuma - 23:11 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 23:11

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı uygulamalarının dörtte üçünün sadece küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 60'ını elinde bulunduran 10 ülkede gerçekleştiğini belirterek, "2,5 milyar nüfusu olan yaklaşık 130 ülkede henüz tek bir doz (Kovid-19 aşısı) uygulanmadı." dedi.


Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans  yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.
 
Kovid-19 aşılamalarında sağlık çalışanları, yaşlılar ve ciddi  hastalıkları olan kişilere öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus,  "Küresel olarak, aşıların sayısı, rapor edilen vaka sayısını geçti. Bir anlamda,  bu iyi haber ve bu kadar kısa bir zaman diliminde dikkate değer bir başarı." diye  konuştu.
 
Ghebreyesus, küresel çapta Kovid-19 aşılarındaki adaletsiz erişime  dikkati çekerek, dünyada şimdiye kadar uygulanan aşıların dörtte üçünün küresel  GSYH'nin yüzde 60'ını elinde bulunduran sadece 10 ülkede gerçekleştiğinin altını  çizdi.
 
"2,5 milyar nüfusu olan yaklaşık 130 ülkede, henüz tek bir doz  (Kovid-19 aşısı) uygulanmadı." ifadesini kullanan Ghebreyesus, salgına karşı tüm  dünyada eş zamanlı mücadele verilmesi gerektiğini vurguladı.
 
Ghebreyesus, "Aksi takdirde başlangıç noktasına dönebiliriz."  uyarısında bulundu.
 
Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim  Programı (COVAX) kapsamında 2021'in ilk 6 ayında yoksul ülkeler için en az 337  milyon doz Kovid-19 aşısı tahsis edildiğini bildirmişti.
 
COVAX kapsamında, 145 civarındaki yoksul ülkede nüfusun yüzde 3,3'ünün  bu yıl ortasına kadar aşılanması hedefleniyor.
 

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