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Ürettiği mantarlardan 1.5 ayda 20 bin TL kazanıyor
Bolu'da, Oğan Demiral (40), 100 metrekarelik alanda 70 bin TL yatırım yaparak mantar üretim tesisi kurdu. 45-50 günde 20 bin lira ciro elde eden Demiral, Bolu Belediyesi'nce alım garantisi verilen kültür mantarlarının ilk hasadını aldı.
Bolu’da, sağlık sorunları nedeniyle çalıştığı iş yerinden ayrılan Oğan Demiral (40), geçimini sağlayabilmek için amatör olarak kültür mantarı yetiştiriciliğine başladı.