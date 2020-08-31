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Ürettiği mantarlardan 1.5 ayda 20 bin TL kazanıyor

Bolu'da, Oğan Demiral (40), 100 metrekarelik alanda 70 bin TL yatırım yaparak mantar üretim tesisi kurdu. 45-50 günde 20 bin lira ciro elde eden Demiral, Bolu Belediyesi'nce alım garantisi verilen kültür mantarlarının ilk hasadını aldı.

Ürettiği mantarlardan 1.5 ayda 20 bin TL kazanıyor Bolu’da, sağlık sorunları nedeniyle çalıştığı iş yerinden ayrılan Oğan Demiral (40), geçimini sağlayabilmek için amatör olarak kültür mantarı yetiştiriciliğine başladı.
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