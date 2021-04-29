29 Nisan 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.402 1.13 EURO 9,9840 0.35
USD 8,2150 0.32 ALTIN 468,490 -0.15
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın amcası Muhammed Bin Talal vefat etti

AA |  29 Nisan 2021 Perşembe - 22:38 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 22:38

Ürdün Kraliyet Divanı, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın amcası Muhammed Bin Talal'ın (81) vefat ettiğini duyurdu.


Ürdün Kraliyet Divanı Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada,  "Prens Muhammed Bin Talal, bugün Amman'da Allah'ın rahmetine kavuşmuştur."  ifadelerine yer verildi.
 
Kral Talal Bin Abdullah'ın ikinci oğlu, mevcut Kral 2. Abdullah'ın  babası Kral Hüseyin Bin Talal'ın da kardeşi olan 1940 doğumlu Prens Muhammed Bin  Talal iki erkek çocuk babasıydı.
 
Prens Talal 1952-1962 yılları arasında veliaht prens olarak görev  yapmış, 1970'te kraliyet kararıyla Ürdün Aşiretleri Konseyi'ne başkan olarak  atanmış, 1973'te ise kralın kişisel temsilcisi görevini üstlenmişti.
 

ETİKETLER

Ürdün Kraliyet Divanı Ürdün Kralı Muhammed Bin Talal
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.