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Ürdün'den İsrail'e nota: İhlaller derhal durdurulmalı

AA |  10 Mayıs 2021 Pazartesi - 0:02 | Son Güncelleme : 10 05 2021 - 0:02

Ürdün, İsrail'in Kudüs'e ve Filistinlilere dönük ihlalleri nedeniyle İsrail'in Amman Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırarak nota verdi.


Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in,  işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin  evlerini tahliye etmeye zorlanması ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini  protesto etmek için İsrail'in Amman Maslahatgüzarının Bakanlığa çağrıldığı  kaydedildi.
 
Açıklamaya göre, Ürdün Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Yusuf  el-Batayna, İsrailli maslahatgüzarına, Mescid-i Aksa'da yaşananların uluslararası  hukuku ve kentin tarihi ve hukuki statüsünü ihlal ettiğini ve bu eylemlerin  derhal durdurulması gerektiğini iletti.
 
Batayna ayrıca, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah  Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin zorla evlerinden çıkarılması ve Mescid-i  Aksa'ya yönelik ihlallerin tehlikeli sonuçlar doğuracağını kaydetti.
 
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar
 
İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan  Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail  polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi  tırmandırıyor.
 
İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i  Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.
 
Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205  Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.
 
İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde ise 90 kişi  yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve  çocukların da olduğunu bildirmişti. Sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i  Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10  kişiyi yaralamıştı.
 

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