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Ürdün'de sıcak gelişme! Kral Abdullah Senato'yu feshetti

AA |  27 Eylül 2020 Pazar - 20:26 | Son Güncelleme : 27 09 2020 - 20:26

Ürdün'de 10 Kasım'da yapılacak genel seçimler öncesinde parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisi'nin ardından ikinci kanadı Senato'yu da fesheden Kral Abdullah, Senato'nun Faysal Akif Fayiz başkanlığında yeniden oluşturulduğunu duyurdu.


Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah,  yayımladığı kararnameyle Senato'yu bugünden itibaren feshetti.
 
Kral Abdullah akabinde ikinci bir kararname daha yayımlayarak, Faysal  Akif Fayiz başkanlığında Senato'nun   yeniden oluşturulduğunu ilan etti.
 
Ürdün Kralı bugün parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisi'ni  de feshetmişti.
 
Ürdün parlamentosu, Kral tarafından atanan isimlerden oluşan "Senato"  ve seçimle iş başına gelen "Temsilciler Meclisi" olmak üzere iki kanattan  oluşuyor.
 

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