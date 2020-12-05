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Uraz Kaygılaroğlu: Nice yaşlara sevgilim

Geçtiğimiz yıl boşanan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, aylar sonra kızları Ada Kaygılaroğlu'nun dördüncü yaş gününü kutlamak için bir araya geldi. Kaygılaroğlu, birlikte çekildikleri kareyi "Nice yaşlara sevgilim" notuyla yayınladı.

Uraz Kaygılaroğlu: Nice yaşlara sevgilim Uraz Kaygılaroğlu, 2014 yılında kendisi gibi oyuncu Melis İşiten ile nikah masasına oturmuş ve 2017'de kızı Ada'yı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu yaşamıştı. İkili, geçtiğimiz yıl temmuz ayında sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı.
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