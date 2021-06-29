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Uraz Kaygılaroğlu eski eşini unutmadı

29 Haziran 2021 Salı - 12:57 | Son Güncelleme : 29 06 2021 - 13:01

Uraz Kaygılaroğlu eski eşi Melis İşiten'in doğum gününü unutmadı. Ünlü oyuncu sosyal medyadan İşten'in doğum gününü böyle kutladı.


Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, kendisi gibi oyuncu Melis İşiten ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin 5 yıl süren evliliğinden Ada isminde kızları dünyaya gelirken, ikili ani bir kararla 2019 yılında boşandı. Yollarını ayırsalar da dostluklarını yürüten çiftten Kaygılaroğlu, son paylaşımı ile dikkat çekti. Kaygılaroğlu eski eşi Melis İşiten'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Uraz Kaygılaroğlu eski eşi Melis İşiten'in doğum gününü unutmadı!
 
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, eski eşi Melis İşiten'in yeni yaşını kutlamayı unutmadı.
 
2014 yılında hayatlarını birleştiren oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, yaklaşık 5 yıl evli kaldılar.
 
AYRILIK KARARI HERKESİ ŞAŞIRTMIŞTI
 
Oyuncu çiftin bu evlilikten Ada isminde kızları dünyaya geldi. Evli oldukları dönem gözde çiftler arasında yer alan ikilinin, boşanma kararı şok etkisi yaratmıştı.
 
2019 yılında yollarını ayıran çift, sosyal medya hesaplarından sevgi dolu sözler ile ayrıldıklarını açıklamıştı.
 
 
 
 
 

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