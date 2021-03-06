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Uraz Kaygılaroğlu aşkını ilan etti! 'Sen ben vardık'
Geçtiğimiz ay Ali Yörenç ile ilişkisini noktalayan Berrak Tüzünataç'ın, Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşadığı iddia edilmiş ancak bir kanıt ortaya çıkmamıştı. Bir süredir birlikte oldukları iddia edilen ikiliden Kaygılaroğlu, nihayet aşkını ilan etti.
Son olarak 'Sefirin Kızı' dizisinde Gediz karakterini canlandıran oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun, aradığı aşkı nihayet bulduğu iddia edildi. Uraz Kaygılaroğlu’nun adı son zamanlarda Berrak Tüzünataç ile anıldı.