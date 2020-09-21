Unutkanlık nedenlerine dikkat!

Yoğun iş temposu sonucu, çoğu kişinin unutkanlıktan yakındığına dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Dr. Özge Altıntaş Kadırhan, “Kişi, aslında yoğunluktan dolayı kaydedemediği bilgiyi hatırlayamadığını sanır ve unuttuğunu düşünür. Demans hastaları ise farklı olarak, kaydedilen bilgiyi geri dönüşümsüz olarak unutabilir’’ dedi.

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Özge Altıntaş Kadırhan, demans (bunama) hastalığının risklerine dikkat çekti.Günümüzde yoğun iş temposu sonucu ortaya çıkan dikkat eksikliği ile ilişkili, yeterli ve etkin düzeyde yeni bilginin kaydedilmesinde yetersizlik olabildiğini belirten Kadırhan, ''Bu nedenle, çoğu bireyde ‘unutkanlık’ yakınması mevcuttur. Kişi bu şekilde aslında kaydedemediği bilgiyi hatırlayamadığı için unuttuğunu düşünür. Fakat, demans (bunama) hastalarında ise önceden kaydedilen bilginin geri dönüşümsüz olarak bellekten geri çağrılamaması mevcuttur.'' diye konuştu

DEMANS (BUNAMA) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Her unutkanlığın, Alzheimer hastalığı olmadığını söyleyen Dr. Kadırhan, unutkanlık yakınması olan kişilerdeki bazı belirtilerin demansa (bunama) işaret edebileceğini ifade etti.

Nöroloji Uzmanı Dr. Özge Altıntaş Kadırhan, olası demans (bunama) belirtilerini şöyle sıraladı;

Yakınlarının yaşadığı çevrenin ya da bulunduğu zamanın özellikle hangi yılda olduğunun, mevsimsel özelliklerin hatırlanamaması, bulunduğu eve yabancılaşması, evde odaların, tuvaletin yerini bulamaması şeklinde yer-kişi –zaman dezoryantasyonu

Konuşma-dil-algı bozukluklarının gelişmesi

Bir problem çözmedeki yargılama yeteneğinin yitirilmesi. Hesaplama hatalarının olması ya da yapılamaması

Zaman içerisinde kişinin öz bakımındaki yetersizliklerin eklenmesi

Agresif, depresif ya da gün içindeki olaylara donuk ifade

Dr. Kadırhan, Alzheimer hastalığının yüzde 60-80 oranında en sık neden olmakla birlikte; demansa yol açabildiğine dikkat çeken Kadırhan, demansın diğer nedenleri arasında B12 vitamin eksikliği, şiddetli kafa travması, beyin-omurilik sıvısının kafa içinde artması, beyin dokusunun çeşitli iltihabi hastalıkların da arasında yer aldığını ifade etti.