Avrupa Boks Şampiyonu Ünsal Arık, SMA hastası bir çocuk için Demet Evgar'a verdiği kemerin çalındığını iddia etti. Arık, kendisine geri verileceği söylenen kemere ulaşamadığını, hırsızlık yapıldığını öne sürdü. Peki, Ünsal Arık kimdir, nereli, kaç yaşında? Avrupa Boks Şampiyonu Ünsal Arık hakkında merak edilenler…

Ünsal Arık'ın sosyal medyadaki hırsızlık şok etkisi yarattı. Avrupa şampiyonu boksör Arık, SMA hastası bir çocuk için oyuncu Demet Evgar'a verdiği kemere ulaşamadığını, hırsızlık yaşandığını iddia etti. Peki, Ünsal Arık kimdir, nereli, kaç yaşında? Avrupa Boks Şampiyonu Ünsal Arık hakkında merak edilenler…

ÜNSAL ARIK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ünsal Mukadder Arık 27 Ekim 1980 yılında Almanya Bavyera kentinde doğdu. Arık, gençliğinde Bayern takımında, SSV Jahn Regensburg'da B-gençliğinde ve Fenerbahçe İstanbul'un A-gençliğinde futbol oynadı. Kırık bir tibia ve fibulanın ardından Arık, Kareth Lappersdorf, SV Fortuna Regensburg ve SE Freising için bölgesel ligde oynadı. Ardından futbol kariyerine son verdi.

Arık, boks kariyerine 27 yaşında Regensburg'daki boks kulübü "Boxfit" te amatör olarak başladı. Orada sekizi galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik olan on bir dövüş oynadı.

Boksta amatör olarak Doğu Bavyera Orta Siklet Şampiyonasını kazandı. 30 yaşında ilk profesyonel maçını 20 Mayıs 2011'de Münih'te Georgios Pegios ile oynadı. Teknik nakavtla sekiz saniye sonra kaybetti, ardından arka arkaya 18 dövüş kazandı. Ekim 2011'de Thomas Hengstberger'e karşı uluslararası Almanya şampiyonluğunu ve Aralık 2011'de Turgay Uzun'a karşı uluslararası WBF şampiyonluğunu kazandı. Her iki galibiyet de üç rauntta teknik nakavtla elde edildi.

Mayıs 2012'de Benson Mwakyembe'yi ikinci turda erken yendi ve böylece IBF Avrupa Şampiyonu oldu, ancak unvanı savunmadı. Kasım 2012'de Vasile Dragomir'e karşı erken bir galibiyetle IBF International unvanını ve Mart 2013'te yine Francis Cheka'ya karşı IBF Intercontinental şampiyonluğunu elde etti. Haziran 2013'te Bosnalı Slavisa Simeunoviç'e karşı şaşırtıcı bir şekilde puan kaybetti.

Adnan Zilic'e karşı Arık, 9 Mayıs 2015'te Hildesheim'da geçici WBU unvanını kazandı ve 23 Haziran 2015'te Parsberg şehrinin Altın Kitabına girmesine izin verildi.

Aralık 2015'te Arık, Zoltán Sera'yı sadece puanla kazandığında IBF Avrupa Şampiyonası'nı tekrar güvence altına aldı. Dövüş sırasında her iki boksör de yerdeydi. Temmuz 2016'da GBU şampiyonluğu mücadelesinde Miloš Janjanin'i üçüncü turda nakavtla yendi.

Arık, 12 Mayıs 2018'de Gürcü Nikoloz Berkatsashvili'ye karşı onuncu UBF şampiyonluğunu kazandı ve 6 Ekim 2018'de Braunschweig'de savundu.

8 Kasım 2019'da Ünsal Arık, Bergisch Gladbach'ta WBC Asya Şampiyonu unvanı için mücadele etti. Rakibi, Belarus'un eski EBU Avrupa şampiyonu Siarhei Huliakevich'di. Arık sekiz turda puan kazandı.

Korona salgını nedeniyle Ünsal Arık da her sporcu gibi uzun bir ara verdi. Dövüşün birkaç ertelenmesinden sonra, 18 Temmuz 2020'de Wiesbaden'de boks yaptı. Başlangıçta, WBC Asia unvanını Siarhei Huliakevich'e karşı tekrar savunmak istedi. Huliakevich, Corona kuralları nedeniyle uçamadığı için Arık, Alman boksör Dustin Amann'ı rakip olarak kabul etti, ancak WBC Asia unvanını savunamadı. Savunma ertelendi; Bunun yerine boks BDB Uluslararası Şampiyonası içindi. Ünsal Arık, teknik nakavt sonrasında üçüncü turu kazanarak uluslararası Almanya şampiyonluğunu elde etti.

BAŞARILARI

• GBA International German Champion (2011)

• WBF International Champion (2011)

• IBF European Champion (2012)

• IBF International Champion (2013)

• IBF Intercontinental Champion (2013)

• WBU Interim World Champion (2015)

• IBF European Champion (2015)

• WBU World Champion (2016)

• GBU World Champion (2016)

• UBF European Champion (2018)

• UBF European Champion (2018)

• WBC Asia Champion (2019)

• BDB international German Champion (2020