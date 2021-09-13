Ünlülerin tur menajeri Mick Brigden, kazdığı mezara düşerek öldü!

Rock'n Roll dünyasının ünlü isimleri Rolling Stones, Bob Dylan, Peter Frampton'ın turlarını yöneten ve uzun süredir endüstrinin içinde olan Mick Brigden'ın tuhaf ölümü, müzik camiasını sarstı.

Elde edilen bilgiye göre Mick Brigden, Kaliforniya, Santa Rosa'daki evinde hayatını kaybeden köpeği için bir mezar kazmak istedi.



Mezarı kazarken yaşanan tuhaf olay sonrası hayatını kaybetti.



73 yaşındaki Brigden'ın kazmakta olduğu mezarın çöktüğü ve Brigden'ın da mezarın içine düştüğü ve anında öldüğü açıklandı.



Mick Brigden kimdir?



Brigden 1960'lı yıllarda kısa bir süre New York'ta yaşamış ve Long Island merkezli Mountain grubunun turlarını ayarlamıştı.



Özellikle 1969 yılındaki Wootdstock'taki performansta büyük katkısı olmuştu.



Son yıllarda Joe Satriani ile çalışıyordu. Ayrıca Sammy Hagar, Eddie Money ve Humble Pie gibi yapımcıların yönetimine de yardımcı oldu.



Acı haberin gelmesinin ardından Joe Satriani, Brigden'le çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "Çılgın ve harika bir 33 yıllı rock'n' roll oldu. Hiç bu kadar sıkı çalışmadım, bu kadar çok çabalamadım, bu kadar çok gülmedim, bu kadar çok ağlamadım, bu kadar çok müzik yapmadım. Dünya çapında bu kadar çok macera yaşamadım. Hepsinde yanımda Mick vardı. O bu işin akıl hocasıydı, dürüst, sert, besleyici, çalışkan, saygılı, inatçı, anlayışlıydı, bunların hepsiydi" diye yazdı.