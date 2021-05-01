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Ünlülerin 1 Mayıs paylaşımları
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurt genelinde kutlanıyor. Sanat ve eğlence dünyasının tanınmış isimleri de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla günün anlam ve önemine vurgu yapıyor.
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu kutlamalar yasaklandı. Ünlü isimler de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sosyal medya hesaplarından verdikleri mesajlarla kutladı. İşte ünlülerin öne çıkan 1 Mayıs paylaşımları...