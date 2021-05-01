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Ünlülerin 1 Mayıs paylaşımları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurt genelinde kutlanıyor. Sanat ve eğlence dünyasının tanınmış isimleri de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla günün anlam ve önemine vurgu yapıyor.

Ünlülerin 1 Mayıs paylaşımları Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu kutlamalar yasaklandı. Ünlü isimler de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sosyal medya hesaplarından verdikleri mesajlarla kutladı. İşte ünlülerin öne çıkan 1 Mayıs paylaşımları...
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