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Ünlülerden Halil Sezai’ye tepki yağdı!
Şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki Hüseyin Meriç.'i darp ettiği görüntülere tepki yağmaya devam ediyor. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından sanatçıyı adeta topa tuttu. Şarkıcı, güvenlik kamerası görüntülerinin çıkmasının ardından sessizliğini bozdu.
Halil Sezai, önceki gün Tuzla'da kiraladığı villada çekim yaparken, 67 yaşındaki komşusu Hüseyin M. ile tartışmıştı. Çekime izin vermeyen bu kişiyle Sezai ve yanındakiler kavga etti.