Ünlü yönetmen Kim Ki-duk hayatını kaybetti

Letonya basını, bir süredir ülkede bulunan Güney Koreli ünlü film yönetmeni Kim Ki-duk'un koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini yazdı.

Delfi haber portalında yer alan habere göre, 20 kasımda Letonya 'ya gelen ünlü Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk, koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Jurmala şehrinde ev ve oturma izni almak istediği öğrenilen 59 yaşındaki yönetmen, önceden planlanan bir toplantıya gelmeyince arkadaşları endişeye kapıldı ve ülkedeki hastanelerde kendisini aramıştı.

Letonya’nın başkentinde düzenlenen belgesel film festivali ArtDocFest/Riga’nın direktörü Vitaliy Manskiy, Delfi haber portalına demecinde, kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin kurallar nedeniyle yönetmeni arayışlarının uzun zaman aldığını söyledi.

Manskiy ayrıca, çevirmeni Darya Krutova’nın da Koreli yönetmenin hayatını kaybettiğini doğrulandığını belirtti.