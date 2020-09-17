17 Eylül 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.103 -0.35 EURO 8,9160 0.54
USD 7,5490 0.59 ALTIN 471,380 -0.35
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ünlü yıldız o açıklamanın ardından ilk kez görüntülendi

17 Eylül 2020 Perşembe - 13:47 | Son Güncelleme : 17 09 2020 - 13:47

Ünlü İngiliz aktör Robert Pattinson'un koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından ilk kez görüntülendi.


'Tenet' filmiyle adından söz ettiren Robert Pattinson'un, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı açıklandı. Bir süredir karantinada olduğu öğrenilen İngiliz oyuncu, bu açıklama sonrası ilk kez objektiflere yansıdı.
 
Sevgilisi Suki Waterhouse ile yürüyüş yaparken görüntülenen Pattinson'un, sevgilisi Suki Waterhouse ile samimi halleri, hastalığı atlattığı şeklinde yorumlandı.
 
Yeni filmi 'The Batman'de 'kara şövalyeyi' canlandıran oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkınca, filmin İngiltere'de devam eden çekimleri durdurulmuştu.

ETİKETLER

Robert Pattinson Robert Pattinson corona Robert Pattinson korona
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.