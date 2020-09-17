Ünlü yıldız o açıklamanın ardından ilk kez görüntülendi

'Tenet' filmiyle adından söz ettiren Robert Pattinson'un, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı açıklandı. Bir süredir karantinada olduğu öğrenilen İngiliz oyuncu, bu açıklama sonrası ilk kez objektiflere yansıdı.

Sevgilisi Suki Waterhouse ile yürüyüş yaparken görüntülenen Pattinson'un, sevgilisi Suki Waterhouse ile samimi halleri, hastalığı atlattığı şeklinde yorumlandı.