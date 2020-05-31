Ünlü yazar Oruç Aruoba hayatını kaybetti! Oruç Aruoba kimdir?

Yazar, şair ve felsefeci Oruç Aruoba 72 yaşında yaşamını yitirdi. Bu acı haberin ardından internette Oruç Aruoba kimdir? Oruç Aruoba kaç yaşında vefat etti? Oruç Aruoba nereli? soruları araştırılıyor. İşte Oruç Aruoba hakkında merak edilenler ve Oruç Aruoba eserleri

Oruç Aruoba 72 yaşında hayata veda etti.

Usta yazar kariyerine akademisyen olarak başladı. Ardından kitaplarıyla ün kazandı. İle, Uzak, Yürüme, De Ki İşte gibi kitaplarıyla geniş kitlelere ulaştı.

Aruoba, aforizmalara dayalı felsefi metinleriyle biliniyordu.

Hume, Rilke, Wittgenstein, Nietzsche, Von Hentig, Başo ve Celan'ın Türkçe'ye çevirerek, literatüre kazandıran Aruoba, özgün bir dille yazdığı haiku (Japon tarzı kısa şiir) tarzındaki şiirleriyle de geniş kitlelere ulaştı.