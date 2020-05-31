Ünlü yazar Oruç Aruoba hayatını kaybetti! Oruç Aruoba kimdir?

Oruç Aruoba 72 yaşında hayata veda etti.
Usta yazar kariyerine akademisyen olarak başladı. Ardından kitaplarıyla ün kazandı. İle, Uzak, Yürüme, De Ki İşte gibi kitaplarıyla geniş kitlelere ulaştı.
Aruoba, aforizmalara dayalı felsefi metinleriyle biliniyordu.
Hume, Rilke, Wittgenstein, Nietzsche, Von Hentig, Başo ve Celan'ın Türkçe'ye çevirerek, literatüre kazandıran Aruoba, özgün bir dille yazdığı haiku (Japon tarzı kısa şiir) tarzındaki şiirleriyle de geniş kitlelere ulaştı.
ORUÇ ARUOBA KİMDİR?
1948 yılında Karamürsel'de doğdu. TED Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde lisans ve yüksek lisansını tamamladı. Yine Hacettepe Üniversitesi'nde çalışmalarına devam ederek felsefe bilim uzmanı oldu. 1972 ve 1983 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaparken felsefe bölümünde doktorasını tamamladı. Bu süreçte, Almanya'da Tübingen Üniversitesi'nde felsefe semineri üyeliği ve 1981 yılında Victoria Üniversitesi (Wellington) (Yeni Zelanda) konuk öğretim üyeliğinde bulundu. Kırmızı Dergisi gibi çeşitli basın organlarında yayın yönetmenliği, yayın kurulu üyeliği ve yayın danışmanlığı yaptı. Birçok dergide yazı ve çevirileri yayınlandı.
Aruoba, Hume, Nietzsche, Kant, Wittgenstein, Rainer Maria Rilke, Von Hentig, Paul Celan ve Matsuo Basho gibi düşünür, yazar ve şairlerin eserlerini Türkçeye kazandırdı. Wittgenstein'ın eserlerini Türkçeye ilk defa Oruç Aruoba çevirdi.
ORUÇ ARUOBA ESERLERİ
Tümceler, Bir Yerlerden Bir Zamanlar, 1990.
De ki İşte, 1990.
Yürüme, 1992.
Hani, 1993.
Ol/An, 1994.
Kesik Esin/tiler, 1994, şiir.
Geç Gelen Ağıtlar, 1994, şiir.
Sayıklamalar, 1994, şiir.
Uzak, 1995.
Yakın, 1997.
Ne Ki Hiç, 1997.
İle, 1998.
Çengelköy Defteri, 2001.
Zilif, 2002.
Doğançay'ın Çınarları, 2004, şiir.
Benlik, 2005.
Meşe Fısıltıları 2007.
David Hume'un Bilgi Görüşünde Kesinlik.
Nesnenin Bağlantısallığı (Hume - Kant- Wittgenstein), 1979.
A Short Note on the Selby-Bigge Hume, Tebliğ, Edinburgh, 1976.
The Hume Kant Read, Tebliğ, Marburg, 1988.