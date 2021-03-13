Ünlü sunucuya 6.5 milyon dolarlık miras tuzağı! Onu kandıramadılar ama...

Son dakika haberine göre; "Yabancı ülkedeki yakınınızdan miras kaldı" diyerek ağına düşürmeye çalışan dolandırıcılar, CNN TÜRK Spikeri Uğur Önver'i de kandırmaya çalıştı. Önver, tuzağa düşmedi ama bir avukat dolandırıcılara 47 bin 500 dolarını kaptırdı. CNN TÜRK ekibinden Ceylan Sever ile Ümit Sertabipoğlu'nun özel haberi.

Miras dolandırıcıları CNN TÜRK Spikeri Uğur Önver'i de tuzağa düşürmeye çalıştı. Önver, "Bir mail geldi bana. Benin diye bir Afrika ülkesinden avukat. Kendini Andre Bolin diye tanıtıyor. Diyor ki 'Bizim ülkemizde bir vatandaş, Alex Jose Önver, benim soyadım gibi. Eşiyle, kızıyla trafik kazasında vefat etti, 6 buçuk milyon dolar ı bıraktı. Onu size vermek istiyoruz.' Sakın böyle bir şeye kanmayın. Kimse kimseye para vermez" dedi.

DOLANDIRILAN AVUKAT 47 BİN 500 DOLAR KAPTIRDI

Dolandırıcılar CNN TÜRK Spikeri Uğur Önver'i tuzağa düşüremedi ama eski bir avukatı kandırdılar. Emekli Avukat Ahmet T., sosyal medyada Agostinyo Almiro isimli kişiyle tanıştı. Ölümcül hastalığı olduğunu iddia eden Almiro, 9 milyon 700 bin dolarlık servetini hayır için dağıtmak istediğini ve kendisine göndereceğini söyledi. İlerleyen süreçte emekli avukat internetteki yazışma arkadaşının öldüğü haberini aldı. Haberi veren ise Almiro'nun Gana'daki sözde avukatıydı. Emekli Avukat Ahmet T.'ye miras kaldığını söyleyerek işlemler için bir adamını gönderdi. Şüpheli Paskal, transfer ücreti olarak Ahmet T.'den 47 bin 450 dolar aldı.