Ünlü sunucunun evini polis bastı! Elleri kanlar içinde yakalandı

Londra Polisi Sözcüsü, elleri kanlar içinde bulunan 40 yaşındaki ünlü sunucunun gözaltına alındığını ve sevgilisine saldırmakla suçlandığını açıkladı. Sevgilisinin ciddi şekilde yaralanmadığını belirten polis sözcüsü, Flack'in 23 Aralık Pazartesi günü, Highbury Corner'de mahkemeye çıkacağını belirtti.
2014 yılında İngiltere'de yapılan ünlü dans yarışması "Strictl Come Dancing"i kazanan Flack, "The X Factor" ve "Love Island" programlarını sunmasıyla da tanınıyor. CNN'de yer alan habere göre, Flack'in menajeri ve "Love Island" yapımcıları konuyla ilgili açıklama yapmayı reddediyor.