Eylül 2019'da Avukat Murat Gezen ile dünyaevine giren Bircan Bali, geçtiğimiz ay anne olmuştu. Ünlü sunucu, sosyal medya hesabından kızıyla ilk pozunu paylaştı. Bebeği kucağında çekildiği bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunan Bali, "Saygı. İlk aile yemegˆinde Herkese hayırlı cumalar." mesajını yazdı. Bali'nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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Ünlü sunucu ilk kez paylaştı
18 Eylül 2020 Cuma - 15:40 | Son Güncelleme : 18 09 2020 - 15:40