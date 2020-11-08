Ünlü sunucu İkbal Gürpınar’ın acı kaybı!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan, tedavisi devam eden ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın annesi Neriman Dönmez koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İkbal Gürpınar da geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Hastaneye yatırılan ve tedavisi devam eden Gürpınar'ın durumunun daha iyi olduğu açıklandı.