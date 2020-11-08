08 Kasım 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.192 1.01 EURO 10,1390 1.75
USD 8,5260 1.30 ALTIN 535,780 1.56
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ünlü sunucu İkbal Gürpınar’ın acı kaybı!

08 Kasım 2020 Pazar - 14:58 | Son Güncelleme : 08 11 2020 - 14:58

İkbal Gürpınar'ın annesi Neriman Dönmez koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.


Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan, tedavisi devam eden ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın annesi Neriman Dönmez koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İkbal Gürpınar da geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Hastaneye yatırılan ve tedavisi devam eden Gürpınar'ın durumunun daha iyi olduğu açıklandı.
 
Acı haberi ogˆlu Alper Gu¨rpınar sosyal medya hesabında duyurdu. İkbal Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez de 2 ay evvel koronavirüs sebebiyle vefat etmişti. İkbal Gürpınar'ın oğlu Alper Gürpınar annesinin sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.
 
Alper Gu¨rpınar 'Annemin sayfasından siz sevenlerini bilgilendirmek istedim. Canım anneannemiz Neriman Do¨nmez, Covid -19'dan dolayı Hakk'a yu¨ru¨du¨. Annem I·kbal Gu¨rpınar, bugu¨n yogˆun bakımdan normal servise c¸ıktı, tedavisine orada devam edilecek. Gu¨nlerdir annemi yas¸atmak ic¸in yogˆun c¸aba go¨steren Ankara S¸ehir Hastanesi'nin Bas¸hekimi Sayın Aziz Ahmet Surel'e, Yogˆun Bakım sorumlusu Prof. Dr Seval I·zdes¸ ve ekibine, Kıymetli Hekimlerimiz ve o¨zellikle yogˆun bakım hems¸ı·relerı·mı·ze , dualarınızla hep annemin yanında oldugˆunuz ic¸in sizlere sonsuz tes¸ekku¨rler.'
 
 
 

ETİKETLER

Neriman Dönmez İkbal Gürpınar İkbal Gürpınar babasu İkbal Gürpınar annesi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.