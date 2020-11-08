Ünlü sunucu İkbal Gürpınar’ın acı kaybı!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan, tedavisi devam eden ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın annesi Neriman Dönmez koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İkbal Gürpınar da geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Hastaneye yatırılan ve tedavisi devam eden Gürpınar'ın durumunun daha iyi olduğu açıklandı.
Acı haberi ogˆlu Alper Gu¨rpınar sosyal medya hesabında duyurdu. İkbal Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez de 2 ay evvel koronavirüs sebebiyle vefat etmişti. İkbal Gürpınar'ın oğlu Alper Gürpınar annesinin sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.
Alper Gu¨rpınar 'Annemin sayfasından siz sevenlerini bilgilendirmek istedim. Canım anneannemiz Neriman Do¨nmez, Covid -19'dan dolayı Hakk'a yu¨ru¨du¨. Annem I·kbal Gu¨rpınar, bugu¨n yogˆun bakımdan normal servise c¸ıktı, tedavisine orada devam edilecek. Gu¨nlerdir annemi yas¸atmak ic¸in yogˆun c¸aba go¨steren Ankara S¸ehir Hastanesi'nin Bas¸hekimi Sayın Aziz Ahmet Surel'e, Yogˆun Bakım sorumlusu Prof. Dr Seval I·zdes¸ ve ekibine, Kıymetli Hekimlerimiz ve o¨zellikle yogˆun bakım hems¸ı·relerı·mı·ze , dualarınızla hep annemin yanında oldugˆunuz ic¸in sizlere sonsuz tes¸ekku¨rler.'