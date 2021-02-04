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Ünlü spikeri adım adım takip ediyor! 'Ruhsal problemleri var'

04 Şubat 2021 Perşembe - 7:35 | Son Güncelleme : 04 02 2021 - 7:40

Spiker Meltem Acet, işyerini ve çekim için gittiği tüm mekânları arayıp “Ben Meltem’in kocasıyım, çocuğunun babasıyım, aramızın düzelmesine yardımcı olun” diyerek rahatsız ettiği iddiasıyla Ali Altuncevahir’den şikâyetçi oldu.


Emniyet’te verdiği ifadesinde Ali Altuncevahir’i tanımadığını belirten Meltem Acet, “Şüpheli, ‘Sevgilim öptüm’ cinsinden e-mailler atmaya devam ediyor. En son, ‘Seni ve kızımızı seviyorum, öpüldünüz’ diye mail attı. Bu tarz mesajlara her gün maruz kalıyorum. Bu şahıs her gün benim yakınlarımı arayıp rahatsız ediyor. Ali Altuncevahir’in ruhsal problemleri olduğunu ve bana zarar verebileceğini düşünüyorum” dedi.
 
 
3 AY UZAKLAŞTIRMA
 
Mahkeme, Ali Altuncevahir’in 3 ay süreyle mağdur Meltem Acet’e yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Altuncevahir’in, Meltem Acet’in çocuğuna da yaklaşmamasına hükmetti. (Hürriyet)
 

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