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Ünlü şarkıların bestekarı Mustafa Diker vefat etti

02 Ağustos 2020 Pazar - 16:44 | Son Güncelleme : 02 08 2020 - 16:44

İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği "Ben İnsan Değilmiyim" adlı şarkının da bestekarı olan Mustafa Diker, cumartesi günü öğle saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu 87 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından pek çok kişi de Mustafa Diker kimdir, kaç yaşındaydı? sorularını araştırıyor. İşte Mustafa Diker'in hayatı hakkında merak edilenler...


Bestekar Mustafa Diker, cumartesi günü öğle saatlerinde Ayvalık'taki yazlığında geçirdiği kalp krizi sonucu 87 yaşında hayatını kaybetti. Müslüm Gürses, Özay Gönlüm, Bedia Akartürk, Neşet Ertaş, Müzeyyen Senar gibi birçok sanatçıya plaklar yapan Mustafa Diker, İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği "Ben İnsan Değilmiyim" adlı şarkının da bestekarıydı.
 
 
MUSTAFA DİKER KİMDİR? 
 
Mustafa Diker, 1933 yılında Konya Bozkır'da doğdu. Diker'in "Ben İnsan Değilmiyim" adlı bestesini İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy, Müslüm Gürses, Ebru Gündeş, Hayko Cepkin, Işın Karaca gibi birçok sanatçı tarafından seslendirildi.
 
Mustafa Diker, ayrıca Yıldız Tilbe'nin seslendirdiği "Bal Mısın Şeker Misin" ve Esengül'ün seslendirdiği "Aşığım Bir Kuluna" adlı eserleriyle tanınıyordu.
 
 

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