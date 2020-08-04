Ünlü şarkıcıya şantaj suçundan hapis cezası!

Katıldığı yetenek yarışması ile şöhrete kavuşan Faslı şarkıcı Dounia Batma, ünlülere şantaj yaptığı bir sosyal medya hesabının ortaya çıkması sonrasında hapis cezası aldı.

Fas pop müziğinin son yıllardaki en popüler isimlerinden biri olan ve katıldığı TV programıyla şöhrete uzanan 29 yaşındaki şarkıcı Dounia Batma gözaltına alındı…

Yerel basında yer alan haberlerde 2011 yılında katıldığı TV programıyla birlikte meşhur olan Batma’nın sosyal medya platformları Instagram ve Snapchat üzerinden ünlülere şantaj yaptığı ortaya çıktı. Fas polisi, “Hamza mon bb” yani “Bebeğim Hamza” isimli hesapların arkasında Batma ve kız kardeşinin olduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, iki kardeşin ünlüler ile ilgili dedikoduları yaydığını ve bazılarına şantaj yaptığı ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcıya 8 ay hapis cezası verildi

Bahsi geçen Instagram ve Snapchat hesaplarında paylaşılan video larda insanların itibarının zedelenmesinin hedeflendiği açıklanırken Fas polisi, baskında birçok ünlüyle Batma’nın yazışmalarına ulaştı. Yazışmalarda Batma’nın ünlüleri tehdit ettiği ve istedikleri verilmezse video ve fotoğrafları paylaşacağı ifadeedildi.