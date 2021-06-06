Ünlü şarkıcıdan 'Aşı yaptırın' çağrısı!

Pink, dünyanın eski haline dönmesi için herkesin Kovid-19 aşısı olması gerektiğini vurguladı. Ailesiyle koronavirüse yakalanan ve zor günler geçiren 41 yaşındaki şarkıcı, sevenlerini aşı yaptırmaya davet etti. Gerçek adı Alecia Moore olan P!nk, katıldığı bir talk şov programında, “Ben yaptırdım ve omzumdan ekstra bir kol çıkmadı” esprisiyle güldürdü. İkinci doz aşısını da vurulduğunu ifade eden şarkıcı, “Yaklaşık bir ay oluyor. Her uzvumdan iğne olabilirim. Turnelere geri dönmek istiyorum” diye konuştu. P!nk eşi Carey Hart ile çalkantılı evliliğini de şöyle özetledi: “Bizim için kaçış butonu yok; tabii bulmadığımız sürece... Aynı dilden konuşmuyoruz ama aile olmayı seviyoruz. İkimiz de boşanmış anne-baba çocuklarıyız. O onların yolculuğuydu, biz bunu yapmak istemiyoruz.”