14 Mart 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.557 0.06 EURO 9,0580 0.91
USD 7,5700 1.26 ALTIN 419,320 1.18
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ünlü şarkıcı Zeynep Dizdar'ın acı günü!

DHA |  14 Mart 2021 Pazar - 18:25 | Son Güncelleme : 14 03 2021 - 18:25

Şarkıcı Zeynep Dizdar, sosyal medya hesabı üzerinden babası Kamuran Dizdar'ın hayatını kaybettiğin duyurdu.


4 yıl önce annesini kaybeden ünlü şarkıcı, bu kez babasını kaybettiğini açıkladığı paylaşımında, "Acı ve üzüntü içindeyim. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin. Hepiniz sağ olun, nurlarla uyu babacığım. Seni çok seviyorum. Anne ve babaların hakkı ödenmez bu dünyada siz birbirinize kavuştunuz cennet olsun mekanınız" ifadelerine yer verdi.

ETİKETLER

Zeynep Dizdar Kamuran Dizdar sosyal medya
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.