Ünlü şarkıcı U-Roy hayatını kaybetti

Reggae müziğinin efsane isimlerinden gerçek adı Ewart Beckford olan U-Roy 78 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun yıllar birlikte çalıştığı Neil Fraser tarafından doğrulanan U-Roy'un ölüm haberi hayranlarını yasa boğdu.

1942 yılında Jamaika 'da Jones Town'da doğan ve U-Roy, kariyerine DJ olarak başladı ve "toasting" denilen tarzın öncüsü olarak isim yaptı. Daha sonra reggae'ye yönelen U-Roy, kariyeri boyunca 20'ye yakın albüm ve çok sayıda 45'lik çıkardı.

Karayip adası Jamaika'da müziğin kayıt ve piyasaya sürülme şeklini değiştiren ilk reggae stüdyo albümlerinden biri lan Version Galore'yi 1970'lerde John Holt'la birlikte yayınladı.

U-Roy, ülkesinin tanıtımı ve sanat konusundaki başarılarından ötürü Jamaika hükümeti tarafından Üstünlük Nişanı ile ödüllendirilmişti.