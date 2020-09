Ünlü şarkıcı Toots Hibbert hayatını kaybetti

Tam adı Frederick Nathaniel "Toots" Hibbert olan ünlü sanatçı hayatanı kaybetti. Toots & the Maytals ska grubuyla 1960'lı yıllara damgasını vurmuştu.

Hibbert'in nasıl öldüğü açıklanmazken son iki haftada iki kez koronavirüs testi yaptırdığı bu sürede yoğun bakımda olduğu belirtildi.

1968 yılında "Do the Reggay" şarkısıyla sahneye adımını atan Hibbert'in başarılı şarkıları arasında Pressure Drop, Sweet and Dandy ve 45-46 That's My Number yer alıyor.

Ünlü şarkıcının 8 çocuğu bulunuyordu.

Hibbert'ın Rolling Stone profilinde dünyanın yaşayan en büyük reggae şarkıcısı ifadesi yer alıyordu. Hibbert ayrıca tüm zamanların yaşayan efsane 100 şarkıcı listesinde de yer almıştı.

Bob Marley'nin oğlu Ziggy Marley de Hibbert'ın hayatını kaybetmesinin ardından "O benim için bir baba figürüydü" ifadesini kullandı.