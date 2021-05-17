Ünlü şarkıcı Rebecca Ferguson'dan cinsel istismar itirafı! Bakanla görüştü

İngiliz müzik dünyası kadınlara karşı sergilenen zorbalık ve istismar iddialarıyla çalkalanıyor. Milyonlarca dolarlık endüstride çalışan kadın sanatçılar ve çalışanlar üst düzey yöneticilerin korkunç davranışları hakkında çeşitli iddialarda bulundu. İngiliz “Daily Mail” gazetesinin haberine göre, 2010 yılında “X Faktör” yarışmasında ünlenen şarkıcı Rebecca Ferguson, müzik sektöründeki üst düzey bir erkek yöneticinin cinsel tacizine uğradığı şikâyetiyle Londra Polis Teşkilatı’na giderek suç duyurusunda bulundu.
Bakan ile de görüştü
34 yaşındaki Rebecca Ferguson, yarışma programında ikinci olduktan sonra kariyerini geliştirmek üzere çalışırken cinsel tacize maruz kaldığını iddia etti. İngiliz gazetesiyle, polise yaptığı şikâyeti yayınlayabileceği konusunda anlaşan Rebecca Ferguson’un aynı zamanda sektördeki bu sorunları konuşmak için İngiltere Kültür Bakanı Oliver Dowden ile de görüştüğü belirtildi.
Tacizcilerin isimlerini şarkılarına verecek
Ünlü İngiliz şarkıcı Lily Allen’ın (36) da yakında yayımlayacağı albümünün kendisini taciz edenler için zorlu bir dönemi başlatacağı belirtildi. Lily Allen’ın her şarkısına, müzik sektöründeki tacizci bir erkeğin adını vereceği bildirildi. Şarkıcının 2016 yılında Karayipler’e yaptığı iş gezisi sırasında müzik sektöründen bir erkeğin tacizine uğradığı, Allen’ın yaşadığı travmanın üstesinden gelmek için uğraştığı ve şimdi de şarkı isimleriyle tepkisini göstereceği aktarıldı. Sektörden üst düzey bir kadın yöneticinin de müzik endüstrisindeki kıdemli pozisyonda yer alan erkeklerin uygunsuz davranışlarını “endemik hastalık” olarak nitelediği ve tacizcilerle başa çıkmak için toplantılar yapmaya başladığı açıklandı. Bir kaynak, “Sektördeki taciz iddiaları patlamaya hazır bomba gibi. Yıllardır süren tacizlerin ortaya çıkmasından korkan erkekler var. Bilsinler ki bu korkularının gerçekleşmesi an meselesi” dedi.