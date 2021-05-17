Ünlü şarkıcı Rebecca Ferguson'dan cinsel istismar itirafı! Bakanla görüştü

Bakan ile de görüştü

Tacizcilerin isimlerini şarkılarına verecek

Ünlü İngiliz şarkıcı Lily Allen’ın (36) da yakında yayımlayacağı albümünün kendisini taciz edenler için zorlu bir dönemi başlatacağı belirtildi. Lily Allen’ın her şarkısına, müzik sektöründeki tacizci bir erkeğin adını vereceği bildirildi. Şarkıcının 2016 yılında Karayipler’e yaptığı iş gezisi sırasında müzik sektöründen bir erkeğin tacizine uğradığı, Allen’ın yaşadığı travmanın üstesinden gelmek için uğraştığı ve şimdi de şarkı isimleriyle tepkisini göstereceği aktarıldı. Sektörden üst düzey bir kadın yöneticinin de müzik endüstrisindeki kıdemli pozisyonda yer alan erkeklerin uygunsuz davranışlarını “endemik hastalık” olarak nitelediği ve tacizcilerle başa çıkmak için toplantılar yapmaya başladığı açıklandı. Bir kaynak, “Sektördeki taciz iddiaları patlamaya hazır bomba gibi. Yıllardır süren tacizlerin ortaya çıkmasından korkan erkekler var. Bilsinler ki bu korkularının gerçekleşmesi an meselesi” dedi.