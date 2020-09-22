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Ünlü şarkıcı Pamela Hutchinson 61 yaşında hayatını kaybetti

22 Eylül 2020 Salı - 13:09 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 13:09

The Emotions grubu üyelerinden Pamela Hutchinson 61 yaşında hayatını kaybetti.


Başarılı müzik grubu The Emotions'ın bir parçası olan Pamela Hutchinson'ın 18 Eylü Cuma günü hayatını kaybettiği açıklandı.
 
The Emotions grubuna 1977 yılında katılan ve grubun aynı yıl listelerde 1 numaraya çıkan şarkısı Best of My Love'a katkısı bulunan Hutchinson 61 yaşındaydı.
 
Illinois, Chicago'da 1958 yılında doğan ve müzisyen bir ailede büyünen Pamela Hutchinson diğer kardeşlerinden çok küçük olduğu için profesyonel müzik hayatına daha geç atıldı.
 
Kız kardeşlerinin kurduğu The Emotions grubu Stax Records'la 1966'da anlaşma imzaladığında 8 yaşında olan Pamela, ancak 1977 yılında gruba katılmıştı.
 
Rejoice albümü öncesi gruba dahil olan Pamela Hutchinson'ı ayağı uğurlu geldi ve grup Bilboard Hot 100 listesinde Best of My Love şarkısıyla 1 numaraya yükseldi. Ayrıca grup İkili, Grup ve Koro olarak En İyi R&B Vokal Performans dalında Grammy Ödülü kazandı.
 
Grup bu başarının sonrasında 5 albüm daha yayınlandı.
 

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