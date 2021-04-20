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Ünlü şarkıcı Niran Ünsal ve eşi koronavirüse yakalandı!

20 Nisan 2021 Salı - 15:05 | Son Güncelleme : 20 04 2021 - 15:07

Ünlü şarkıcı Niran Ünsal ve eşinden de kötü haber geldi. Ünsal'ın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. İşte sağlık durumu...


Haktan', 'Beyaz Sevda', 'Zorlu Sevdam' ve 'Gönül Hancım' gibi unutulmaz şarkıların sahibi olan şarkıcı Niran Ünsal'dan kötü haber geldi.
 
44 yaşındaki Niran Ünsal ve eşi İbrahim Gugu'nun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Sağlık durumu hakkında açıklama yapan ünlü şarkıcı Ünsal, "Maalesef üzücü haber geldi. Hem eşim hem de benim Covid-19 test sonucumu pozitif çıktı. Bu da geçecek inşallah. Dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.
 
Niran Ünsal kimdir?
 
Niran Ünsal; 13 Ağustos 1976 tarihinde, TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı Nursal Ünsal ve kanun sanatçısı Ahmet Canevi'nin ikinci çocuğu olarak İzmir'de dünyaya geldi. Çeyrek asrı aşan müzik kariyerinde 'Haktan', 'Şarkılara Tutundum', 'İyi Niyetlerim' ve 'Dediğim Dedik' adlı albümleri sevenleriyle buluşturdu.

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