Ünlü şarkıcı Milva hayatını kaybetti!

1960'lı ve 70'li yıllarda popüler olan ünlü İtalyan şarkıcı Milva'ın 81 yaşında hayatını kaybetitği açıklandı.
Milva'nın kızı Martina Corgniati, ölüm haberini İtalyan Haber Ajansı ANSA'ya verdi. Uzun bir süredir hasta olduğu öğrenilen Milva, 17 Temmuz 1939 tarihinde doğmuştu. Gerçek adı Maria Ilva Biolcati olan ünlü şarkıcı 1961 yılında evlendiği Maurizio Corgnati ile 8 yıl evli kalmıştı. Milano doğumlu olan ünlü şarkıcı İtalya'nın yanı sıra Almanya'da da popülerdi.
Son albümünü 2010 yılında yayınlayan Milva'nın popüler şarkıları arasında La Rossa ve La Pantera di Goro sayılabilir. Ayrıca La Cumparsita, La Filanda ve Nessuno di Voi şarkıları da ses getirmişti. Müziğin yanı sıra tiyatroda da boy gösteren Milva, İtalya ve Almanya'nın yanı sıra Fransa, Türkiye, Japonya, Güney Kore, Yunanistan, İspanya ve Güney Amerika'da da albümler yayınladı. Ünlü müzisyenler Ennio Morricone, Francis Lai, Mikis Theodorakis, Enzo Jannacci, Vangelis ve Franco Battiato gibi isimlerle çalıştı. Milva, D'amore si muore, The Beautiful Ippolita gibi filmlerde de oynadı. (Haber Global)