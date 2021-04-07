Ünlü şarkıcı Kibariye uçakta fenalaştı! Hayranlarını korkuttu

İstanbul'dan İzmir'e uçakla seyahat eden ünlü şarkıcı Kibariye'den kötü haber geldi... Uçakta nefes almakta zorlanan ünlü şarkıcıya ilk müdahaleyi yine kabin ekibi yaptı.
UÇAKTA FENALAŞTI
Ünlü şarkıcı Kibariye'nin İstanbul- İzmir uçağında fenalaştığı açıklandı.
Nefes almakta zorlanan Kibariye'ye ilk müdahale, kabin ekibi tarafından yapıldı.
VALİZLERİNİ YARDIM ALARAK TAŞIDI
Uçuş sonrası havalimanı sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan Kibariye'nin, valizlerini yer hizmetleri görevlileri yardımı ile aldığı öğrenildi. (Sabah)