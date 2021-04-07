Ünlü şarkıcı Hande Ünsal itiraf etti: Babamla hiç görüşmedim!

Aynı zamanda söz yazarı ve besteci kimliğiyle adından söz ettiren Hande Ünsal, "Yaptığım hiç bir şarkıda ticari kaygım yok sadece başarı odaklıyım ve bundan çok büyük keyif alıyorum. Acı çekmek bana şarkı yazdırıyor" dedi.

KOLONYA ŞİŞESİ İLE KONSER!

Pandemi döneminde konser vermeyi çok özlediğini dile getiren sanatçı, "Elimde kolonya şişesi ile evdekilere konser veriyorum, o derece özledim düşünün" şeklinde konuştu.

"KİLO TAKINTIM VAR"

"Kimsenin bilmediği gizli bir takıntın var mı?" sorusuna Ünsal, "49 kiloyum ve hala kendimi kilolu hissediyorum. Zaman zaman sanırım kendimde kilo takıntım var" yanıtını verdi.

"BU ZAMANA KADAR NEDEN GELMESİN?"

"Annene ve ailene olan düşkünlüğünü biliyoruz, babanla görüşüyor musun?" sorusu üzerine Hande Ünsal "Bu yaşıma kadar babamla hiç görüşmedim. Ama bir kızgınlığım yok. Şimdi arasa tabii ki açar konuşurum, babadır sonuçta. Şu soruyu da sorarım tabii; 'bu zamana kadar neden gelmedin?' Her şeye rağmen, 'hayatımda seni istemiyorum' demem, gereken saygıyı gösteririm" ifadelerini kullandı.