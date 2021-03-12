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Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül koronavirüse yakalandı!

DHA |  12 Mart 2021 Cuma - 9:26 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 9:33

Gülçin Ergül, Covid-19'dan dolayı hastanede gözetim altında olduğunu söyledi. Şarkıcı, sosyal medya hesabından "çok dikkatli olun" çağrısında bulundu.


Hepsi grubu ile adını duyuran ve daha sonra müzik çalışmalarına solo olarak devam eden şarkıcı Gülçin Ergül'ün koronavirüs testi pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ergül, "Covid-19’dan dolayı hastanede gözetim altındayım. Lütfen herkes çok çok çok dikkat etsin. Bu işin şakası yok." dedi.

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