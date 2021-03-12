Hepsi grubu ile adını duyuran ve daha sonra müzik çalışmalarına solo olarak devam eden şarkıcı Gülçin Ergül'ün koronavirüs testi pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ergül, "Covid-19’dan dolayı hastanede gözetim altındayım. Lütfen herkes çok çok çok dikkat etsin. Bu işin şakası yok." dedi.
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- Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül koronavirüse yakalandı!
Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül koronavirüse yakalandı!
DHA | 12 Mart 2021 Cuma - 9:26 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 9:33