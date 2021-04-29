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Ünlü şarkıcı Gökçe Kırgız Taner'den itiraf: Genç yaşlarda bir hata yaptım!
Gökçe Kırgız Taner, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Asıl ismi Merve Doğan olan Gökçe Kırgız Taner’in, Gökçe Kırgız isimli şahsı taklit ettiği ve şarkıyı sahiplendiği öne sürülmüştü. Ünlü şarkıcı genç yaşlarda yaptığı hatayı anlattı.
Geçtiğimiz şubat ayında Yılmaz Taner ile evlenen Gökçe Kırgız Taner, evliliğin güzel gittiğini söyledi. Kolundaki yanık izi dikkat çeken Kırgız Taner, “Yemek yaparken yaktım. Malum pandemi sonrası mutfağa daha fazla girmeye başladık” dedi.
Geçtiğimiz şubat ayında Yılmaz Taner ile evlenen Gökçe Kırgız Taner, evliliğin güzel gittiğini söyledi. Kolundaki yanık izi dikkat çeken Kırgız Taner, “Yemek yaparken yaktım. Malum pandemi sonrası mutfağa daha fazla girmeye başladık” dedi.