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Ünlü şarkıcı Ege'den kötü haber! Koronavirüs...

22 Kasım 2020 Pazar - 14:00 | Son Güncelleme : 22 11 2020 - 14:35

Ünlü şarkıcı Ege, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.


Ünlü şarkıcı Ege koronavirüse yakalandı. "Şu anda gribal etkilerin dışında, kendimi kötü hissetmiyorum" açıklamasını yapan Ege takipçilerine 'maske takın' uyarısında bulundu.
 
 
"HERKES ÇOK DİKKAT ETSİN"
 
Sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığıyla ilgili açıklama yapana ünlü şarkıcı Ege, "Geçtiğimiz günlerde yaptırmış olduğum Covid test sonucum maalesef "pozitif" çıktı... Şu anda gribal etkilerin dışında, kendimi kötü hissetmiyorum. Umarım böyle devam eder... Herkes gerçekten sıkı önlemler alsın ve kendine çok çok dikkat etsin. Lütfen maske takmayı unutmayın... Güzel günlerde görüşmek ve yeniden konserlerde buluşmak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.
 
 
Ege kimdir?
 
Gerçek  adı?  Levent  Ak’dır.  1968  yılında  İzmir’de  doğmuştur. Çocukluğunda  klavyeli  sazlar  eğitimi  alarak  müziğe  ilk  adımını  attı.  Daha  sonra hayranı olduğu ünlü sanatçı Maria Rita Epik’le tanıştı. Hayatında bir kilometre taşı olduğunu  söylediği  Epik’ten  uzun  süre  gitar  ve  bestecilik  dersleri  aldı. 
 
Kendi bestelerini yapmaya başladı.  İzmir’de  yaşadığı  1994  senesinde  ‘Yaz  Aşkım’  adlı  şarkısının  demosu  yerel radyolarda yayınlanması ile birlikte tanındı. Daha sonra İstanbul’a gelerek albüm çalışmalarına  başladı.  
 
1995  yılında  ilk  albümü  ‘Senden  Uzak’la  büyük  beğeni topladı. Yıllar  boyunca  kazandığı  birikimle  şarkılarının  söz  ve  müziğini  kendisi  yazan sanatçı  sadece  ‘yorumcu’  olmadığını  da  gösterdi.  ‘Senden  Uzak’  adlı çalışmasında, dokuz şarkının söz ve müziğinin altına imzasını attı. 
 
‘Delice Sevda’, ‘Yaz  Aşkım’,  ‘Aşktan  Söz  Et’  ve  ‘Senden  Uzak’  adlı  şarkıları  klasik  yaz  şarkıları arasındaki yerini aldı.
 
1997 yılında “Sevildiğini Bil Yeter”  adlı  albümünü çıkardı.  Albümdeki parçaların  düzenlemesinde Ozan  Doğulu,  İskender Paydaş,  Özkan  Turgay, Sarp  Özdemiroğlu gibi işinin ehli isimler yer alırken Deniz  Seki,  Aylin gibi isimler  vokalleriyle  albümü süslediler. 
 

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