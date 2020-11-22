Ünlü şarkıcı Ege'den kötü haber! Koronavirüs...

Ünlü şarkıcı Ege koronavirüse yakalandı. "Şu anda gribal etkilerin dışında, kendimi kötü hissetmiyorum" açıklamasını yapan Ege takipçilerine 'maske takın' uyarısında bulundu.

"HERKES ÇOK DİKKAT ETSİN"

Sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığıyla ilgili açıklama yapana ünlü şarkıcı Ege, "Geçtiğimiz günlerde yaptırmış olduğum Covid test sonucum maalesef "pozitif" çıktı... Şu anda gribal etkilerin dışında, kendimi kötü hissetmiyorum. Umarım böyle devam eder... Herkes gerçekten sıkı önlemler alsın ve kendine çok çok dikkat etsin. Lütfen maske takmayı unutmayın... Güzel günlerde görüşmek ve yeniden konserlerde buluşmak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

Ege kimdir?

Gerçek adı? Levent Ak’dır. 1968 yılında İzmir ’de doğmuştur. Çocukluğunda klavyeli sazlar eğitimi alarak müziğe ilk adımını attı. Daha sonra hayranı olduğu ünlü sanatçı Maria Rita Epik’le tanıştı. Hayatında bir kilometre taşı olduğunu söylediği Epik’ten uzun süre gitar ve bestecilik dersleri aldı.

Kendi bestelerini yapmaya başladı. İzmir’de yaşadığı 1994 senesinde ‘Yaz Aşkım’ adlı şarkısının demosu yerel radyolarda yayınlanması ile birlikte tanındı. Daha sonra İstanbul ’a gelerek albüm çalışmalarına başladı.

1995 yılında ilk albümü ‘Senden Uzak’la büyük beğeni topladı. Yıllar boyunca kazandığı birikimle şarkılarının söz ve müziğini kendisi yazan sanatçı sadece ‘yorumcu’ olmadığını da gösterdi. ‘Senden Uzak’ adlı çalışmasında, dokuz şarkının söz ve müziğinin altına imzasını attı.

‘Delice Sevda’, ‘Yaz Aşkım’, ‘Aşktan Söz Et’ ve ‘Senden Uzak’ adlı şarkıları klasik yaz şarkıları arasındaki yerini aldı.