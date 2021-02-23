Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı! 'Hiçbir şeyim kalmadı'

Yangın, saat 15.00 sıralarında Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi'nde bulunan tripleks villada çıktı. 'Çılgın Sedat' olarak bilenen Sedat Kapurtu'nun ailesiyle birlikte yaşadığı villanın sauna kısmında başladığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüyerek tüm katlara yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Haberi alarak eve gelen şarkıcı Çılgın Sedat, eşine ve annesine sarılarak gözyaşı döktü. Yangın sırasında evde Çılgın Sedat'ın eşi Özlem, engelli oğlu Siraç ve temizlik görevlisinin olduğu, diğer oğlunun ise dışarıda oyun oynadığı öğrenildi. Yangında yaralanan olmazken, villada hasar oluştu. Engelli oğlunun özel yapım aletlerinin de yangında kullanılamaz hale geldiği görüldü.

BİRBİRLERİNE SARILARAK AĞLADILAR

Yangında büyük korku yaşayan Özlem Kapurtu, eşi Çılgın Sedat'a sarılarak gözyaşı döktü. Çılgın Sedat'ın annesinin de oğluna sarılarak ağladığı ve ayakta güçlükle durabildiği görüldü.

"TEKRAR SIFIRDAN BAŞLAYACAĞIZ"

Yaşanan olayı anlatan şarkıcı Çılgın Sedat, "Siraç'ın dışarı çıkmak için kullandığımız arabasını tamir etmek için evden çıkmıştım. Siraç orta katta, eşim de üst katta temizlik yapıyormuş o sıra. Bir anda en alt kattan dumanların geldiğini fark ediyorlar. En alt katta da bir sauna var kullanılmayan, oradan elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz. Üç kat birden yanmış durumda. Hızlıca eve geldim, Allah'tan çocukları çıkarmışlar. Çok şükür çocuklara bir şey olmadı. Tekrar sıfırdan başlayacağız" diye konuştu.

Polis ekipleri de çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı.