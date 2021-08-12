Ünlü şarkıcı Bulut Duman'ın evlatlık çocuğu için iğrenç iddia!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, kan donduran iddialar yer aldı. İddiaya göre, şarkıcı Bulut Duman 7 Kasım 2020’de Kadıköy’deki evinde A.Ü. isimli bir erkekle ilişki yaşadı. Bulut Duman, A.Ü.’den o dönem 1 yaşında olan Gürcistan’dan evlat edindiği çocuğa da cinsel istismarda bulunmasını istedi. A.Ü.’nün ifadesine göre, Bulut Duman’ın A.Ü.’ye “Bende yeni bir fetiş var” diyerek “Bu durumu seninle yaşamak istiyorum” dediği öne sürüldü. A.Ü.’nün Duman’ın isteğini kabul etmediği öne sürülen iddianamede, Duman’ın, A.Ü.’ye “Ben zaten çocuk gelişimciyim. Bebekler 15 aylıkken böyle bir durumu anlamazlar” dediği iddia edildi.

İddianamede tutuksuz şüpheli Duman'ın “Çocuğun cinsel istismarına azmettirme” suçundan 27 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Tutuksuz şüpheli Duman, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.

‘BANA İFTİRA ATIYORLAR’

Bulut Duman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “300 bin lira istediler. Alamayınca iftira attılar. Tüm yakın çevrem, arkadaşlarım, dostlarım ve elbette beni takip edenler, kızımla mükemmel ve eşsiz bir baba-kız ilişkimiz olduğunu biliyorlar. Çok samimi olarak söylüyorum, zerre keyfimiz kaçmıyor. En ufak bir şüphe olsaydı, şu an evladımla tatilde olmazdık.” (Hürriyet)