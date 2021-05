5 kez Grammy ödülükazanan ünlü müzisyen BJ Thomas hayatını kaybetti. 78 yaşındaki Thomas'ın uzun süredir savaştığı akciğer kanserine yenik düştüğü açıklandı.

Pop star olan BJ Thomas müzik dünyasına birçok hit armağan etmişti. Bu şarkılar arasında "Butch Cassidy and The Sundance Kid" filminin müziği olan "Raindrops Keep Fallin' On My Head" ilk sırayı alıyor. Bu şarkı En İyi Orijinal Şarkı dalında Oscar ödülü kazanmıştı.