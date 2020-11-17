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Ünlü şarkıcı Aylin Aslım ile Utku Vargı evlendi

17 Kasım 2020 Salı - 13:47 | Son Güncelleme : 17 11 2020 - 13:49

Bir süredir aşk yaşayan Aylin Aslım-Utku Vargı çifti, nikah masasına oturdu. İkili, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından paylaştı.


Şarkıcı Aylin Aslım, flüt sanatçısı sevgilisi Utku Vargı ile pandemi sebebiyle aile arasında gerçekleşen bir törenle evlendi.Çiftin nikahını Antalya Kumluca Belediyesi Başkanı Mustafa Köleoğlu kıydı.
 
Şarkıcının sade bir gelinlik tercih ettiği görüldü. Antalya Kumluca Belediyesi Başkanı Mustafa Köleoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çifte mutluluklar diledi.
 
Mustafa Köleoğlu, gönderisine, "Aslım ailesinin kızları Aylin ile Vargı ailesinin oğulları Utku’nun nikâhlarını kıydım. Mutluluklar dilerim" notunu düştü.
 
 
Aslım da bu pozu, "Hayat yenilenir" notuyla paylaştı.
 
Çifte takipçilerinden çok sayıda "Mutluluklar" mesajı ve beğeni yağdı.Flüt sanatçısı Utku Vargı, çalışmalarına Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’ne bağlı olarak devam ediyor.
 
 
 

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