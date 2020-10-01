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Ünlü şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti!

01 Ekim 2020 Perşembe - 9:24 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 9:24

Müzik dünyası genç yaşta hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Arif Akpınar'ın ölüm haberiyle sarsıldı ‘Kilit’ şarkısıyla tanınan 36 yaşındaki Arif Akpınar’ın beyninde bulunan tümörün kötüye gitmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.


MÜYAP Başkanı ve Seyhan Müzik'in sahibi Bülent Seyhan ve sanatçı Onur Akay sosyal medya üzerinden duyurdu. Ünlü şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti.
 
BEYNİNDE TÜMÖR ÇIKTI
 
Akpınar'ın geçtiğimiz aylarda rahatsızlığı üzerine gittiği hastanede beyninde tümör olduğunu öğrendiği, bu nedenle son dönemlerde rahatsızlığının arttığı öğrenildi.
 
 
KİLİT İLE TANINDI
 
2015 yılında yaptığı maxi single çalışması ile müzik piyasasına giren Akpınar 2017 yılında yaptığı 'Kilit' şarkısı ile tanınırlığını arttırmıştı. Edinilen bilgiye göre, Akpınar'ın cenazes Cuma günü Mersin Silifke'de toprağa verilecek.
 

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Arif Akpınar ünlü şarkıcı müzik dünyası
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