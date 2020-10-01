MÜYAP Başkanı ve Seyhan Müzik'in sahibi Bülent Seyhan ve sanatçı Onur Akay sosyal medya üzerinden duyurdu. Ünlü şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti.

BEYNİNDE TÜMÖR ÇIKTI

Akpınar'ın geçtiğimiz aylarda rahatsızlığı üzerine gittiği hastanede beyninde tümör olduğunu öğrendiği, bu nedenle son dönemlerde rahatsızlığının arttığı öğrenildi.

KİLİT İLE TANINDI