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Ünlü şarkıcı Annie Ross 89 yaşında hayatını kaybetti

23 Temmuz 2020 Perşembe - 10:34 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 10:34

Bir döneme damgasını vuran ünlü caz şarkıcısı Annie Ross 89 yaşında hayatını kaybetti.


1960'lara damgasını vuran Annie Ross, Lambert, Hendricks Ross triosunun vokalisti olarak adından söz ettirmişti. 90. doğum gününden 4 gün önce vefat eden Ross'un Manhattan'daki evinde uykusunda hayatını kaybettiği açıklandı.
 
"Sing a Song o Basie" albümüyle dikkat çeken Ross, kızıl saçlarıyla dikkat çekiyordu. Onu ünlü yapan şarkı ise "Twisted" olmuştu.
 
1993 yılında verdiği röportajında "Sadece şarkı söylemek ve özgür olmak istedim" diyen Ross, o röportajda "Ne kadar yaşayacağımı hiç düşünmedim, sadece günü yaşamaya çalıştım" diye konuşmuştu.
 
Dönemin önemli komedyenlerinden Lenny Bruce ile uzun süre birlikte olan Ross, 70'li yılların başında düşüşe geçmiş ve iflas etmişti. Ancak daha sonra yeniden kendini toparlamış ve yeni albümleriyle kendini yeniden kabul ettirmişti.
 

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Annie Ross şarkıcı caz
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