Ünlü şarkıcı Adele'in babası hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde 33. yaşını kutlayan ünlü şarkıcı Adele, babasından haberle sarsıldı. 57 yaşındaki Mark Evans, 2013 yılından bu yana mücadele ettiği bağırsak kanserine yenik düşerek yaşamını yitirdi.

The Sun’ın haberine göre Adele ve babası uzun yıllardır görüşmüyordu. Evans yıllar önce Adele ve annesini terk etmiş, ünlü şarkıcı verdiği bir röportajda çocukluğunda yaşadığı bu durumun aradığı aşkı bulmasına engel olduğunu anlatmıştı.

Evans, müzik kariyerinde büyük bir başarı yakalayan kızıyla yıllar içinde arayı düzeltmeye çalışsa da başarılı olamadı. Evans, milyoner kızına kıyasla kargo şoförlüğü işinden günde 50 sterlin (584 TL) kazanıyordu.

Bodrumlu Mehmet Asar Adele'in babası olduğunu iddia etmişti

Bodrumlu yaşayan saz ustası ve türkücü Mehmet Asar, 2017 yılında Adele'in babasının kendisi olduğunu iddia etmiş, Adele'in annesiyle Bodrum 'da tatil yaparken tanıştığını iddia etmişti. Asar, Adele'in doğum tarihinin o döneme uyduğunu savunmuştu. Ancak Adele, babasının Mark Evans olduğunu açıklamıştı.

Babasının babası da bağırsak kanserinden ölmüştü

Öte yandan Mark Evans'ın babasının da bağırsak kanserinden öldüğü öğrenildi. Mark Evans o dönem yaptığı açıklamada kızıyla ilişkisini düzeltmeden ve torununu göremeden ölmekten korktuğunu söylemişti.