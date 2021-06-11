Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın fıkra gibi uçak anısı!

Sabah gazetesinden Yüksel Aytuğ'un, "Yeme Bizi Volkan Konak!" başlıklı yazısı şöyle:
"Volkan Konak, Star TV'de yayınlanan 'Kuzeyin Oğlu' adlı eğlence programında uçak anılarını naklederken anlattı. Trabzon'a seyahat ederken yolun yarısında yerinden kalkıp tuvalete gitmiş. Dönüşte bir de bakmış, yanındaki yaşlı teyze cam kenarında onun oturduğu yere geçmiş.
"BEN SENİ İNDİN SANDIM!"
'Teyzeciğim' demiş, 'Orada ben oturuyordum, müsaade eder misin yerime geçeyim?'. Karadenizli teyzemiz, yer değiştirirken, özür dilemiş: 'Affedersin oğlum, ben seni indin sandım. Neşeli bir anekdot (!) tabii ama ben bunun aynısını daha önce fıkra olarak dinlemiştim. Volkan Konak'tan esinlenmiş olsalar gerek!
"EN İYİ LAZ OLMAYAN LAZ KIZI"
Bu arada 'Kuzeyin Oğlu'na konuk olan Şevval Sam'ın söylediği Karadeniz türkülerini yine mest olarak dinledim. Her seferinde olduğu gibi, Karadenizli olmamasına rağmen o gırtlağı, o yöreye özgü nameleri nasıl bu denli iyi kopyaladığına hayret ettim. 'En iyi Laz olmayan Laz kızı' diye bir ödül verilse Şevval Sam'ın rakibi olmaz vallahi."
"PROGRAMIMIZ ÇOK GÜZEL GİDİYOR"
Geçtiğimiz günlerde Metropol İstanbul’da ailesiyle birlikte mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Volkan Konak, ayaküstü gazetecilerle sohbet etmeyi ihmal etmemişti. 54 yaşındaki şarkıcı, "Programımız çok güzel ve aynı zamanda yoğun bir şekilde devam ediyor. Onun dışında konser takvimlerimiz yavaş yavaş oluşuyor. Umuyorum ki kısa zamanda sağlıklı günlerde sevenlerimizle buluşacağız" demişti.