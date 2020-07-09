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Ünlü sanatçı Şükriye Tutkun'dan CHP isyanı!

09 Temmuz 2020 Perşembe - 9:16 | Son Güncelleme : 09 07 2020 - 9:20

Sanatçı Şükriye Tutkun, TBMM'de eski Başbakan Binali Yıldırım'la görüştüğü için CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm konserlerini iptal ettiğini söyledi.


Sanatçı Şükriye Tutkun, CHP'ye isyan etti. TBMM'de eski Başbakan Binali Yıldırım'la görüştüğü için CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm konserlerini iptal ettiğini söyleyen Tutkun. "İnkar etseler de, sırf Meclis'e gidip Aile Bakanı'yla ilgili sorunumu Binali Yıldırım'a aktardığımda çekilen fotoğraf sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm konserlerimi iptal etti. Beşiktaş Belediyesi üç yıldır verdiğim konserin karşılığını ödemiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ise yandaş listesindeymişim." dedi.
 
Tutkun, sosyal medya kirliliğiyle ilgili de "Eskiden 'Sanatçıyı rezil de eden, vezir de eden ses düzenidir' derdik ama şimdi yerini sosyal medya aldı. İnsanlar dökülmüşler arenaya, ellerinde klavyeleriyle ateş ediyorlar pervasızca adeta" dedi. (Sabah)

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