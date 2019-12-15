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Ünlü sanatçı son yolculuğuna uğurlandı!

Ünlü sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Tunceli’de 104 yaşında hayatını kaybeden halk ozanı Süleyman Doğan, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
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